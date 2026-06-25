115 възрастни се връщат в изцяло обновения Дом за стари хора в Добрич

Социалната инфраструктура и услугите за най-уязвимите групи в Добрич са на изключително добро ниво, заяви заместник-кметът на община град Добрич Павел Павлов при представянето на завършения основен ремонт и модернизация на Дома за стари хора.

"Проектът не беше лесен за изпълнение, предвид кратките срокове. Трябваше да бъде завършен до края на юни, тъй като е по Националния план за възстановяване и устойчивост", добави той.

Строителството бе изпълнено в периода юли 2024 г. – юни 2026 г., като общата му стойност възлиза на над 2,53 млн. евро, от които над 2,12 млн. евро са безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, каза ръководителят на проекта Миглена Кирова.

Основната цел на проекта е привеждането на Дома за стари хора в Добрич в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставяне на услугата. В рамките на проекта е извършен цялостен основен ремонт и модернизация на сградата на дома. Изпълнени са редица строително-монтажни дейности, включително поставяне на външна топлоизолация, подмяна на покривното покритие и дограмата, обновяване на ВиК, електрическата и отоплителната инсталации, ремонт на санитарните помещения, изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и повикване на персонал, както и осигуряване на безжичен интернет в цялата сграда.

Особено внимание е отделено на мерките за енергийна ефективност, чрез които сградата достига клас „А" на енергийна ефективност. На покрива е монтирана фотоволтаична система. Очакваните икономии в годишното потребление на първична енергия възлизат на 1 070,49 MWh годишно, което ще допринесе за устойчивото управление на сградата и намаляване на експлоатационните разходи.

В Дома е организиран фитнесцентър със шведска стена и други по-леки уреди. Обособена и обзаведана е отделна кухня, в която възрастните могат да готвят сами за празници или по други поводи.

По проекта е доставено и ново оборудване и обзавеждане, предназначено да осигури по-високо качество на живот и комфорт за потребителите. Сред доставеното оборудване са електрически и болнични легла, мебели за стаите и общите помещения, телевизори и хладилници, медицинска и рехабилитационна апаратура, оборудване за телемедицина, както и техника за ежедневната дейност на дома. „Всеки от домуващите ще има в стаята и свой гардероб, тъй като те поискаха това", добавя Кирова.

Създадена е напълно достъпна среда за хора с увреждания, подобрени са условията за живот на настанените възрастни хора и са осигурени съвременни и безопасни условия на труд за работещия персонал. В момента се облагородява паркът, поставени са нови беседки и пейки.

Домуващите, които са 115, в момента са настанени в хотел в градския парк. "Най-вероятно в края на август те ще могат да се върнат в обновеното социално заведение. В момента приключват дейностите по вътрешното оборудване, после предстои проверка от Агенцията за социялно подпомагане. Домът за стари хора вече ще има и ново име", съобщи заместник-кметът Владимир Трендафилов.