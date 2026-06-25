Обвиниха мъж за разпространение на наркотици в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държал наркотични вещества с цел разпространение

Днес Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Б. С. за това, че на 24.06.2026 г., в град София, в условията на продължавано престъпление с две отделни деяния, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, а именно: 43 броя пликчета кокаин с тегло 15,47 грама; 57 броя пликчета метамфетамин с тегло 28,87 грама; 6 броя пликчета с таблетки MDMA - екстази с тегло 16,82 грама; 4 броя пликчета с амфетамин с тегло 19,92 грама и 2 броя пликчета коноп с тегло 10 грама, съобщават от държавното обвинение.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 24.06.2026 г. и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои на 27.06.2026 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.