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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23112197 www.24chasa.bg

Общинското училище за родители събира експерти и семейства в Русе на 30 юни

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На 30 юни ще се състои поредното издание на Академията за родители в рамките на дейността „Общинско училище за родители", реализирана в партньорство с УМБАЛ „Канев" и УМБАЛ „Медика". Събитието ще се проведе от 10 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е насочена към настоящи и бъдещи родители и предоставя възможност за среща с медицински специалисти, които ще дадат полезни насоки по теми, свързани с грижата за децата, детското здраве и родителството.

По време на събитието д-р Лилия Георгиева от УМБАЛ „Канев" ще представи темата за спешните състояния при новородени и оказването на първа помощ в домашни условия. Д-р Ангел Ангелов ще запознае участниците с възможностите за планиране на следваща бременност и контрацепция след раждане, а д-р Момчил Итов от УМБАЛ „Медика" ще обърне внимание на значението на профилактиката през кърмаческата възраст.

Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентни съвети от специалистите по теми, които съпътстват ежедневните грижи за децата и тяхното развитие.

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