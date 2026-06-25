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Юлиян Петров: Управляващите са решили да използват учителите като бенефициент на икономиите

Дима Максимова

[email protected]

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Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" с негативна оценка на "Бюджет 2026",  настояват за изтегляне и преработка на финансовата рамка на държавата. Това заяви председателят Юлиян Петров във Велико Търново, където се провежда национално синдикално съвещание.

"Първо - не виждаме обещаните 125% от средната работна заплата за страната, заложени в новия бюджет. Парите от БВП намаляват от 4.8 на 4.5%, което ще обрече на трудно изпълнение немалко от образователните политики", коментира Петров. Той допълни, че учителите можело да заведат дела срещу държавата, защото в националния колективен трудов договор в средното образование е фиксиран размерът на заплатите. 

"За това ни трябват поне 6,7% увеличение, за да стигнем тези 125 %. Настояваме да се изпълни това обещание към учителите за привличане на млади учители и поддържане на една средна възраст, която да бъде адекватна със средноевропейските норми", коментира синдикалистът. 

В проекта за парите на държавата обаче учителските заплати остават без никакво увеличение.

"Явно са решили, че ще използват образованието като бенефициент на икономиите", коментира Петров.

Направена е проверка на протестната готовност. и призовават за честно отношение към структурата на образованието и българските учители, които са излъгани за пореден път. 

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