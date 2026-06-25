Намериха 23 000 литра фалшив перилен препарат в камион край Видин (Снимки)

Митнически служители задържаха 23 000 литра фалшив перилен течен препарат за пране. Това съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24 юни мобилен митнически екип е спрял за проверка в района на граничния преход при Видин товарен автомобил, превозващ стоки от България за Германия. Поради съмнения относно превозвания товар камионът е бил насочен към площадката за щателен митнически контрол в Митническо бюро Видин. СНИМКА: Агенция "Митници"

При извършената проверка митническите инспектори са установили 32 палета с общо 4600 бутилки по пет литра перилни препарати с надписи на немски език. Според информацията от Агенция „Митници“ опаковките са били брандирани с известна търговска марка, но стоката е неистинска и е в нарушение на законодателството за защита на интелектуалната собственост.

В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия е бил установен склад на територията на Софийска област, в който са се съхранявали празни опаковки с надписи на различни марки.

Случаят е предаден на Столичната дирекция на вътрешните работи за предприемане на действия по компетентност.

В края на май бе осуетен опит за контрабанда на цигари без бандерол през граничния преход „Дунав мост 2“ при Видин – Калафат. При щателна проверка на товарен автомобил с турска регистрация преди да напусне страната установени общо 11 090 кутии (221 800 къса) цигари от три марки с надписи на турски език. Стойността на задържаната акцизна стока възлиза на 43 591 евро. По документи товарът е бил деклариран като алуминиеви профили и мебели.