Боян Томов с кръст “За заслуга към Малтийския орден” (Снимки)

С кръст "За заслуга към Малтийския орден" беше отличен Боян Томов, изпълнителен директор на "Бранд Медия България".

На прием в царския дворец "Врана" бе подчертан приносът му за осигуряването на възможност деца от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) да посещават летни лагери и за първи път да видят морето. Кауза, която Боян Томов подкрепя последователно през последните години.

"Важно е всеки човек да има кауза и да бъде съпричастен към хората в нужда. Стремя се да давам добър пример на моя син, на приятелите и колегите си, както и на обществото, в което живеем. Днес сме изправени пред множество негативни тенденции и именно затова е необходимо с общи усилия да работим за една по-добра и солидарна среда. Благодаря за този жест от страна на Малтийския орден и за тяхната всеотдайна работа в подкрепа на нуждаещите се", каза Боян Томов.

Отличия получиха и Стефания Кодони Мартинели, Венцислав Велков и Людмил Георгиев.

И тази година Посолството на Суверенния Малтийски орден у нас продължава своите благотворителни и дипломатически инициативи. На 24 юни – Деня на Свети Йоан Кръстител, Орденът отбелязва своя национален и патронен празник и по традиция организира приеми и церемонии и връчва отличия по целия свят.

Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи, посланик на Суверенния Малтийски орден в България, даде вчера прием в царския дворец "Врана". Тя посрещна Н. В. цар Симеон II, Н. В. княз Борис, зам.-министъра на външните работи Иванка Ташева, дипломати и посланици от десетки държави, епископи и духовници от Православната и Католическата църква у нас, представители на Мюсюлманското изповедание, на бизнеса, академичните среди, медиите и обществения живот. Поздравителни адреси изпратиха президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев.

"В година, белязана от нови геополитически напрежения, продължаващи хуманитарни кризи и дълбоки социални промени, Малтийският орден продължава своята хилядолетна мисия в помощ на бедните, болните и нуждаещите се", подчерта в обръщението си Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи.

"Бих искал сърдечно да благодаря на всички наши дарители и доброволци за усилията и отдадеността, които влагат в изпълнението на нашата мисия", каза посланикът.

По традиция Посолството на Суверенния Малтийски орден предлага за отличия личности, които са се откроили със своята обществена дейност и споделят ценностите, идеите и мисията на Ордена. Кандидатурите се предлагат от Посолството, а Правителството на Ордена извършва необходимата проверка и ги утвърждава.

И тази година Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи връчи отличия на изтъкнати личности и доброволци за техните особени заслуги. "Имам честта да отлича някои от нашите скъпи приятели за техния изключителен и дългогодишен принос в подкрепа на социалните ни проекти. От името на Великия магистър ще им връча "Pro Merito Melitensi", заяви тя, цитирана от kmeta.bg.

Суверенният Малтийски орден и България официално установяват дипломатически отношения на 11 ноември 1994 г. От откриването на Посолството през 2005 г. Орденът се ползва с висок авторитет и обществено уважение в страната. През годините дипломатическата мисия реализира множество дарителски инициативи и социални проекти в цяла България. Осъществени са стотици дейности в десетки населени места в подкрепа на хора в нужда.