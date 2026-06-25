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Концерт на кея и изложба под открито небе организират в Русе за деня на Дунав

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Денят на река Дунав се отбелязва традиционно в Русе. Снимка: Община Русе

Концерт и изложба на кея под открито небе организират в Русе за деня на река Дунав. 

По повод Международния ден на река Дунав Ротари клуб „Русе" организират събитие, което ще се проведе на 28 юни /неделя/ от 19 ч. на кея. Проявата се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе.

Програмата ще започне с откриването на фотоизложбата „Дунав през обектива 2026", която представя фотографии, посветени на реката и нейната роля за развитието на региона. В рамките на събитието ще бъдат наградени и отличените участници в едноименния фотоконкурс, организиран от Ротари клуб „Русе".

След официалната част, ще се състои концертна програма с участието на група „ПоПоКАТЕ5л" и Никола Желязков. За посетителите са предвидени и допълнителни изненади, подготвени от организаторите.

Инициативата има за цел да насочи общественото внимание към значението на река Дунав като природен, културен и икономически ресурс, както и към необходимостта от нейното опазване и устойчиво развитие.

Събитието е с вход свободен.

Денят на река Дунав се отбелязва традиционно в Русе. Снимка: Община Русе

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