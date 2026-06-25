Милошев махна шефката на НДК

Директорът на Националния дворец на културата Андрияна Татарова е махната от поста. Това обяви министърът на културата по време на заседание на ресорната комисия в парламента.

"До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството", обяви Милошев. Но бе категоричен, че това не я освобождава от отговорност.

Възнагражденията на членовете на УС ще се преизчисляват на 3 месеца, спрямо постигнатите резултати, заяви културният министър. Той възложил на главния счетоводител на НДК да направи изчисления за определяне на заплатите, изплатени без правно основание.

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди глобата от 5000 лева, наложена на изпълнителния директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова за конфликт на интереси.

Според решението на съда нарушението е извършено, след като Татарова е сключила договор за наем на зала в НДК със сина си. Магистратите приемат, че с подписването на този договор е налице частен интерес, който е в противоречие със задълженията ѝ като лице, заемащо публична длъжност.

Освен наложената глоба, съдът постановява да бъдат отнети и 476 лева, представляващи дневното възнаграждение на Татарова за 28 май 2024 г. – датата, на която е подписан спорният договор. Тя е осъдена също така да заплати и съдебните разноски по делото в размер на 102 евро.

В началото на месеца министър Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев заяви, че фирмата е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – 5 членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 г., и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 г. възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни министърът.

Татарова беше назначена за изпълнителен директор през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета "Денков/Габриел".