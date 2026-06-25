Апелативният съд във Варна остави в ареста обвиняем за убийство, съобщиха от пресслужбата на съда. Горната инстанция отхвърли жалбата на обвиняемия срещу определение на Варненския окръжен съд, с което е било оставено без уважение искането му за по-лека мярка за неотклонение. Четиридесет и двегодишният мъж е в ареста от седем месеца, съобщи БТА.

Престъплението е извършено в нощта срещу 1 ноември 2025 г. след битов скандал между двама връстници в дома на пострадалия. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Обвиняемият бе задържан в началото на ноември миналата година. По-късно Окръжният съд в града определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за обвиняемия.