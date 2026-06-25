Полиция влезе в кметството на район "Приморски" във Варна заради строежа на незаконния град, научи "24 часа". Операцията идва след няколко разпита на инвеститора на комплекса - украинецът Олег Невзоров. Засега не е ясно дали ще има задържани и обвинени или просто се събират доказателства. Операцията е на ГДБОП и местната полиция.

"Изпратихме доста сили от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" във Варна. Работят активно няколко дни, за да подпомогнат местната полиция. Има командировани прокурори, прокурори от Върховната касационна прокуратура. Очаквам може би още в рамките на днешния ден да дойдат много новини от Варна. Нека да проявим малко търпение. Активно се работи, установени са много обстоятелства и те ще станат обществено достояние съвсем скоро", каза по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев, запитан за казуса.

Невзоров се прибра в България на 16 юни и веднага бе разпитан от МВР, а на другия ден и от прокуратурата. След това се срещна в ресторант във Варна със закупили апартаменти в сградите и дори фейсбук страницата на комплекса качи снимки от тях. Олег Невзоров

Последният разпит на Невзоров бе във вторник. "Даде интересни показания за това как длъжностни лица са си затваряли очите, за практиките, от които са се ползвали той и компанията му, както и за експулсирането му от страната и последващата отмяна на тази заповед. Информацията е изпратена в прокуратурата и в ДАНС", каза за показанията вътрешният министър Иван Демерджиев. Министърът също подчерта, че Невзоров не е обвиняем и е бил търсен, за да бъде осигурен на прокуратурата, а не е издирван.

За незаконния град се разбра в края на май, а в началото на юни Невзоров напусна България, преди да се върне у нас на 16 юни. Той посочи, че всичко е законно.