КС отмени решението на предишния парламент служебният кабинет да ни вкара в Съвета на Тръмп

Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което предишното Народно събрание задължи служебното правителство да внесе законопроект за присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Става дума за решение от 13 март 2026 г. То беше внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски и прието с гласовете на депутати от ДПС, ГЕРБ, ИТН и независими, а служебният премиер Андрей Гюров сезира КС. Съветът за мир е инициатива на американския президент, подписана от 22 държави в края на януари в Давос. Там подпис положи и Росен Желязков, докато беше премиер в оставка, но той не внесе в парламента предложение за ратификация. Целта на Съвета беше да наблюдава договореното спиране на огъня в Газа.

В решението си КС припомня, че има трайно установена практика за разделение на властите и съобразно нея парламентът не може да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление.

Съдиите казват още, че с това решение Народното събрание излиза извън пределите на собствената си компетентност, като възлага на Министерския съвет и на министъра на външните работи да изпълнят дейности и да приемат актове, които не произтичат от конституцията и Закона за международните договори на България.

Съдът намира, че парламентът осъществява недопустима от гледна точка на основния закон намеса в правомощията на Министерския съвет дали и кога да инициира пред Народното събрание процедура за ратификация на международен договор.

Съдиите посочват, че това решение на Народното събрание е в противоречие с принципа на разделение на властите, защото нарушава баланса между законодателната и изпълнителната власт. Наред с това нарушава и правната сигурност.