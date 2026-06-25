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Пуснаха тиктокъра Стоян Колев под домашен арест

Диана Варникова

[email protected]

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Тиктокърът в съда в Пазарджик

Тиктокърът Стоян Колев бе освободен под домашен арест. Това стана днес на заседание на пазарджишкия Окръжен съд, който промени мярката "задържане под стража" с по-лека по молба на самия обвиняем.

Минути преди магистратите да заседават, 39-годишният Колев бе доведен в съдебната зала и на влизане той носеше Библия в ръка. 

"Очаквам да си ходя вкъщи!", каза той пред журналистите в коридора.

Преди да започне заседанието, отвън в градинката пред съдебната палата младежи протестираха с плакати „ Да спрем незаконните арести,", „Днес е той- утре си ти" и т.н. 

Колев бе в ареста със 72-часова мярка, след като бе задържан на автомагистрала „Тракия" на 16 юни. Той бе спрян от пътни полицаи, след като случаен шофьор го засече да размахва пневматична пушка и да пуска клипчета в тик-ток.

39- годишният Стоян Колев е с повдигнато обвинение за хулиганство, извършено докато шофира „Ауди"-то си. Той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по автомагистрала „Тракия", сочат данните на обвинението.

На влизане в залата Стоян Колев бе със слънчеви очила
На влизане в залата Стоян Колев бе със слънчеви очила

Срещу Колев е повдигнато обвинение и за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От прокуратурата посочват, че употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка.

Законът предвижда за това затвор до три години, както и глоба от 1000 до 5000 лв.

При произнасянето на решението на съда отвън подкрепящите тиктокъра младежи огласиха с радостни възгласи градинката.

Тиктокърът в съда в Пазарджик
На влизане в залата Стоян Колев бе със слънчеви очила

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