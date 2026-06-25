Женският хор "София" огласи Народното събрание (Снимки)

Женският хор "София" огласи Мраморното фоайе на Народното събрание в четвъртък. Докато депутатите обсъждаха промените в Закона за съдебната власт, дамите представиха песни от шопския и македонския край, както и вариацията на "Одата на радостта" – "Радост дивна".

Самодейният фолклорен състав към читалище "Джон Атанасов" - София посети парламента по покана на депутата от ГЕРБ Стефан Арсов. Сред значимите успехи на състава са голямата награда (Grand prix) от Анталия, Турция, сребърна диплома от Международния хоров конкурс в Краков, Полша, сребърен медал от фестивал в чешката столица Прага, както и редица отличия от подобни съревнования в България. Посетителска група в парламента наблюдава концерта на женския хор. Народните представители обаче не уважиха певиците. Снимка: Румяна Тонева

Хор "София" е ярък посланик на богатото ни фолклорно наследство, подчерта Стефан Арсов. Само през последните два сезона съставът е спечелил девет престижни отличия, а общият брой на наградите му достига 23.

Диригентът на формацията Ивайло Христов благодари за гостоприемството и за възможността да представят творчеството си. Той изтъкна усилията на изпълнителките, които със самоотвержената си работа са се превърнали в значим капитал за българската култура.

Женският хор "София" е създаден през 2009 г. и изпълнява изцяло многогласен акапелен репертоар с песни от всички етнографски области в България. За високите си творчески постижения съставът е награждаван многократно от Съюза на народните читалища, а по повод Деня на народните будители – 1 ноември, от Министерството на културата.