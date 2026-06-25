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Цветя в памет на загиналите деца от "Славия" пред стадион „Александър Шаламанов" (Снимки)

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СНИМКА: Велислав Николов

Хора оставят цветя, шалчета и фланелки пред столичния стадион „Александър Шаламанов" в памет на двете 9-годишни момчета от детската школа на "Славия". Децата загинаха при катастрофа, станала по обяд в сряда, при която камион, пътувал към София, навлезе в насрещното на АМ "Тракия" и помете кола, която се движи към Бургас. При инцидента загина и бащата на едното от момчетата.

В болница са треньорът Иван Терзийски и приятелката му, която е в много тежко състояние.

СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов

На вратите на стадиона има и окачени плакати, гласящи: "Светъл полет бели орлета", "Вашият пламък не ще угасне" и Сбогом, малки ангели".

От ФК "Славия" организират бдение пред стадиона днес от 19 часа.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че шофьорът, причинил тежката катастрофа с трима загинали на магистрала "Тракия", остава в ареста за следващите 72 часа. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.  

СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов

СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов

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