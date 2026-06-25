Цветя в памет на загиналите деца от "Славия" пред стадион „Александър Шаламанов" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хора оставят цветя, шалчета и фланелки пред столичния стадион „Александър Шаламанов" в памет на двете 9-годишни момчета от детската школа на "Славия". Децата загинаха при катастрофа, станала по обяд в сряда, при която камион, пътувал към София, навлезе в насрещното на АМ "Тракия" и помете кола, която се движи към Бургас. При инцидента загина и бащата на едното от момчетата.

В болница са треньорът Иван Терзийски и приятелката му, която е в много тежко състояние. СНИМКА: Велислав Николов

На вратите на стадиона има и окачени плакати, гласящи: "Светъл полет бели орлета", "Вашият пламък не ще угасне" и Сбогом, малки ангели".

От ФК "Славия" организират бдение пред стадиона днес от 19 часа.