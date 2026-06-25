Обвиниха турчин за контрабанда на 73 бойни пистолета през "Капитан Андреево"

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Окръжна прокуратура – Хасково привлече като обвиняем турски гражданин за контрабанда на 73 бойни пистолета, открити при проверка на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“, съобщиха от държавното обвинение.

На 24 юни на трасе „Входящи товарни автомобили“ на граничния пункт пристигнал товарен автомобил с чужда регистрация, превозващ стока от Турция за Нидерландия през България. Превозното средство е било селектирано за щателна митническа проверка по метода „анализ на риска“.

При извършената проверка, включително с рентгенова апаратура, митническите служители открили укрити в матраците на леглата за почивка в шофьорската кабина и в шкаф на полуремаркето общо 73 бойни пистолета.

По случая е образувано досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор. Водачът на товарния автомобил – 58-годишният турски гражданин Е.К., е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда на огнестрелни оръжия.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и забрана да напуска пределите на България без разрешение на Окръжна прокуратура – Хасково. Временно е отнет и документът му за задгранично пътуване. От прокуратурата добавиха, че разследването по случая продължава.

В края на март тази година прокуратурата в Хасково съобщи за друг случай на пренасяне на оръжие през ГКПП „Капитан Андреево“. Тогава турски гражданин беше привлечен като обвиняем за контрабанда на боен пистолет и боеприпаси, като съдът му наложи парична гаранция в размер на 5000 евро и забрана да напуска страната без разрешение на прокуратурата.