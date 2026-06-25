Непълнолетен на тротинетка ритна мъж заради направена забележка на Гребната база

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17-годишният е задържан за 24 часа

Непълнолетно момче е установено като извършител на груба хулиганска проява в зоната на гребния канал в Пловдив, съобщиха от МВР.

Полицейската проверка е предприета по повод разпространена информация в социалните мрежи за ситуация, при която водач на тротинетка в движение ритнал млад мъж, заради направена забележка. На видеото се вижда как тийнейджърът с крак бута телефона на мъжа.

След приключилите оперативни и издирвателни действия, днес служители от Второ районно установили самоличността на 17-годишния тийнейджър. Със заповед той е задържан за 24 часа.

Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районната прокуратура в Пловдив.