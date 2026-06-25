Христо Пъдев в „Неперфектните“: Животът ми в момента е перфектен (подкаст)

В новия епизод на „Неперфектните с Мила“ Христо Пъдев е точно толкова забавен, колкото очаквате - и доста по-неочаквано откровен. Между смеха разказва за дългия си личен „кастинг“, в края на който среща жената, която го „събира“, укротява хаоса и прави живота му подозрително хармоничен.

Има истории от НАТФИЗ и Павел баня, една случка, която пренарежда посоката му, и супер любопитни признания от терена на „Кой да знае?“ – включително какво всъщност се случва, когато някой тръгва да се изложи пред цяла България.

Епизод, в който ще се смеете на глас, а после ще останете заради нещо много по-сериозно. Пъдев разказва истории, които спокойно могат да станат култови реплики, но между тях оставя и една много проста, рядко казвана истина: не е важно колко убедително се справяш пред публика, а какъв човек оставаш, когато камерите изгаснат.