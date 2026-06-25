Оставиха за постоянно в ареста Румен, хвърлил и убил чистача Къци от Лъвов мост

Оставиха за постоянно в ареста 31-годишния Румен, обвинен, че е хвърлил и убил чистача на прозорци Къци от Лъвов мост. Драмата се разигра заради спор за дребна сума пари между двамата мъже, като става въпрос за 10 или 40 евро според различните свидетелски показания.

36-годишният Къци загина след падане от Лъвов мост посред бял ден пред десетки свидетели. Трима бяха задържани по случая.

Преди 2 дни Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на Лъвов мост. Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога. Другата версия е, че двамата са се скарали заради крадени дрехи от магазини.

След крясъците Шибилов пресякъл на червено и сграбчил за блузата Къци. Той успял да се отскубне, но Румен го настигнал до парапета на моста. Бутнал го оттам, а жертвата полетяла с главата надолу. През цялото време с Шибилов били двама негови приятели. Те обаче само наблюдавали отстрани. Други свидетели разказаха, че Къци бил вдигнат за краката и изхвърлен. Твърдят, че е имало и бой преди полета.

След като бутнал Къци, Румен повел компанията в посока Женския пазар. Тръгнали си спокойно, като че ли нищо не се е случило. Никой не се опитал да ги спре. Румяна обаче видяла патрулка и разказала за случая. Казала и на полицаите накъде са тръгнали тримата и те бързо били задържани. Обадила се на 112, за да дойде линейка.

При падането в бетонното корито на Владайската река, която тече под Лъвов мост, Къци си ударил главата. За да стигнат до тялото на Къци, пожарникарите използвали стълба. На 36-годишния мъж бил направен сърдечен масаж в продължение на 40 минути, но без успех.