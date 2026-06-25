7 са задържани при акцията в кметството на район "Приморски" във Варна заради незаконния град

Седем души са задържани за срок до 24 часа от полицията при акцията в кметството на район "Приморски" във Варна, съобщиха от полицията във Варна. Те са арестувани по закона за МВР и ако от прокуратурата не им повдигнат обвинения, ще бъдат пуснати утре. Акцията е на ГДБОП и полицията във Варна под ръководството на районната прокуратура в морската столица. Разследват се данни за издаване на удостоверения за търпимост на сгради в незаконния град в местността Баба Алино.

Операцията идва след няколко разпита на инвеститора на комплекса - украинецът Олег Невзоров. За акцията предупреди по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев. Той посочи, че са командировани прокурори от Върховната прокуратура, както и антимафиоти от ГДБОП. А след последния разпит на Невзоров, станал на 23 юни, министърът каза, че украинецът е дал информация за длъжностни лица, които са си затваряли очите, докато се строели незаконните сгради.

Полиция влезе в кметството на район "Приморски" във Варна заради строежа на незаконния град, научи "24 часа". Операцията идва след няколко разпита на инвеститора на комплекса - украинецът Олег Невзоров. Засега не е ясно дали ще има задържани и обвинени или просто се събират доказателства. Операцията е на ГДБОП и местната полиция.

"Изпратихме доста сили от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" във Варна. Работят активно няколко дни, за да подпомогнат местната полиция. Има командировани прокурори, прокурори от Върховната касационна прокуратура. Очаквам може би още в рамките на днешния ден да дойдат много новини от Варна. Нека да проявим малко търпение. Активно се работи, установени са много обстоятелства и те ще станат обществено достояние съвсем скоро", каза по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев, запитан за казуса.

Невзоров се прибра в България на 16 юни и веднага бе разпитан от МВР, а на другия ден и от прокуратурата. След това се срещна в ресторант във Варна със закупили апартаменти в сградите и дори фейсбук страницата на комплекса качи снимки от тях.

Последният разпит на Невзоров бе във вторник. "Даде интересни показания за това как длъжностни лица са си затваряли очите, за практиките, от които са се ползвали той и компанията му, както и за експулсирането му от страната и последващата отмяна на тази заповед. Информацията е изпратена в прокуратурата и в ДАНС", каза за показанията вътрешният министър Иван Демерджиев. Министърът също подчерта, че Невзоров не е обвиняем и е бил търсен, за да бъде осигурен на прокуратурата, а не е издирван.

За незаконния град се разбра в края на май, а в началото на юни Невзоров напусна България, преди да се върне у нас на 16 юни. Той посочи, че всичко е законно.