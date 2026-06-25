Зрелищни демонстрации слагат край на турнира "Най-добър войн 2026"

Зрелищни демонстрации ще сложат край на турнира "Най-добър войн 2026" във Велико Търново. Те ще включват преодоляване на полоса „Командос", изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен, доставка на муниции и изкачване на 4-метрова алпийска стена.

С Ден на отворените врати ще завърши Международният военен турнир, който се провежда в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски" във Велико Търново. На тържествена церемония ще бъдат отличени и първенците в отделните категории. Наградите „Най-добър войн" ще бъдат връчени от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Стартът на оспорваната надпревара бе даден днес. Участниците от общо 13 отбора преодоляваха полоса с препятствия. Последва 6-километров ускорен преход до Стрелкови учебен полигон „Беляковец", където военнослужещите мериха сили в дисциплини като хвърляне на граната в цел, хвърляне спасителен пояс и динамична стрелба със 7,62 мм. автомат „Калашников" и 9 мм. пистолет „Макаров".

Последният ден на турнира - 26 юни, по традиция е определен и за Ден на отворените врати. Той ще продължи от 9.00 до 16.00 ч. Присъстващите ще могат да наблюдават надпреварата в отделните дисциплини на състезанието - преодоляване на полоса „Командос", изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен, доставка на муниции и изкачване на 4-метрова алпийска стена.

По традиция в последния ден на турнира в района на НВУ ще се състои и минитурнир за ученици „Най-добър млад войн". Възпитаници на средните училища във Велико Търново ще демонстрират бързина, ловкост и прецизност при освобождаване от плен, носене на ранен, преминаване през разрушен мост, стрелба с air soft оръжие.

В рамките на Деня на отворените врати присъстващите ще могат да наблюдават и динамичен показ на специализиран ръкопашен бой, изпълнение на строеви хватки с оръжие от представителния блок на НВУ, демонстрация с бойни кучета от СКСО. Младите хора ще имат възможност да се запознаят с възможностите и условията за прием в Националния военен университет и перспективите за професионална реализация след неговото завършване.