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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23113698 www.24chasa.bg

Шишков организира среща в Министерския съвет заради безводието

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Министерски съвет СНИМКА: 24 часа

Среща на високо ниво се организира заради традиционния летен проблем с безводието, водопроводите и напоителните системи. Тя е насрочена за 26 юни в Министерския съвет от 14 часа. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.

Проблемът с безводието у нас продължава да е константен още в началото на лятото, а температурите тепърва ще се покачват. Огромен е и риска от възникване на пожари в страната, както и липсата на вода в редица от по-малките населени места.

Министерски съвет СНИМКА: 24 часа

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