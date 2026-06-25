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Ивелин Михайлов: Не съм директор на Исторически парк, абсолютно никой съм

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Ивелин Михайлов СНИМКА: ОРЛИН ЦАНЕВ

"Не съм изпълнителен директор на Исторически парк. Аз съм абсолютно никой в Исторически парк, аз съм акционер с 2%. Има изпълнителен директор, съвет на акционерите". Това обясни лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, след като преди дни първо обяви края на атракциона, а след това поясни, че ще промени бизнеса, така че да вади пари.

Края на парка Михайлов обяви във видео, на което разлепва наименованията на парка от служебни коли. Сега пред Би Ти Ви обясни, че автомобилите били на лизинг и лизинговите компании искали да си ги вземат обратно заради сигнали от трети лица.

Михайлов многократно се е оплаквал от финансови проблеми на парка. Причината според него е натиск от Бойко Борисов и Делян Пеевски, понеже е отказвал да "бъде послушен", но пък можел много бързо да организира хора в цялата страна.

"Величие" ще издигнат кандидат за президент до един месец, но това няма да е самият Михайлов.

"Сега ме издържат любовници. Разведен съм, има богати жени, които са ме харесали, докато бях в Народното събрание", отговори той дали още го издържа майка му.

Ивелин Михайлов СНИМКА: ОРЛИН ЦАНЕВ

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