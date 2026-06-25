Шофьорът, погубил двете деца на "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона

Шофьорът на камиона от тежката катастрофа на "Тракия", погубила две деца, е направил всичко възможно да избегне удара. Това каза преди мярката си в съда Енчо Динев, който е обвинен за смъртта на пътя на две 9-годишни момчета от школата на "Славия" и един от техните бащи. В болница остават треньорът на момчетата и неговата съпруга, която е с опасност за живота.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна - каза преди мярката си Енчо Динев - шофьорът на товарния автомобил, предизвикал тежката катастрофа на магистрала „Тракия" в сряда.

„Моите най-искрени съболезнования на хората", каза още шофьорът, цитиран от Би Ти Ви.

До инцидента се стигна, след като камионът минава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас. Пътували са 5 човека - 2 деца и 3 възрастни. На място са починали децата, както и водача. Другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, където се борят за живота им.

Водачът е задържан за 24 часа, като предстои мярка за 72 часа с оглед исканетко на съда постоянното му задържане под стража.

Шофьорът има 20 нарушения на пътя. 4 акта са за установено административно нарушение, 16 са глоби с фиш. Всички глоби са платени.

По-рано пред Би Ти Ви горови и неговата сестра Янка, която също е категорична, че причината за удара е спукана гума.

„Става въпрос за спукана предна лява гума - то се вижда. На снимките се вижда, че ремаркето на камиона е извито. Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Не е убиец брат ми, и на мравката прави път, толкова е добър."

По думите ѝ веднага след катастрофата брат ѝ се е обадил на съпругата си. „Той е звъннал по телефона и е казал: убих деца, убих деца", разказа Янка.