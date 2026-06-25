Министър Милошев уволни шефката на НДК за “порочни практики” (Обзор)

Директорът на Националния дворец на културата Андрияна Петкова Татарова е уволнена и министърът на културата Евтим Милошев е прекратил договора ѝ за управление в сряда. Той лично обяви промяната пред Комисията по култура и медии в парламента.
“До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обясни Милошев. Но бе категоричен, че това не я освобождава от отговорност, с което министърът даде знак, че казусът с НДК ще стигне и до прокуратурата.
Татарова беше назначена през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета “Денков/Габриел”.
В началото на месеца Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и астрономическите заплати, които получават петима от Съвета на директорите на дружеството, което го управлява - 305 000 евро за 2025 г. Парите се удвояват спрямо 2024-а, когато са били близо 158 000 евро, и се утрояват спрямо 2023 г., когато възнагражденията са 104 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е около 200 681 евро, което означава, че месечното възнаграждение на Андрияна Петкова Татарова е 13 680 евро.
Евтим Милошев обяви, че възнагражденията на Управителния съвет на НДК ще се преизчисляват на 3 месеца спрямо постигнатите резултати.
Преди ден Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди и глобата от 5000 лева, наложена на Андрияна Татарова за конфликт на интереси като изпълнителен директор на НДК. Тя е сключила договор за наем на зала в НДК със сина си, както и е предоставила възможност на негова фирма да продава билети за събитията в Двореца, което е част от задължението на тази културна институция.
Според съдиите с подписването на този договор е налице частен интерес, който е в противоречие със задълженията ѝ като лице, заемащо публична длъжност.
Освен наложената глоба съдът постанови да ѝ бъдат отнети 476 лева, които са дневното възнаграждение на Татарова за 28 май 2024 г. – датата, на която е подписан спорният договор. Тя е осъдена да заплати и съдебните разноски по делото в размер на 102 евро.