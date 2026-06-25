Министър Милошев уволни шефката на НДК за “порочни практики” (Обзор)

Директорът на Националния дворец на културата Андрияна Петкова Татарова е уволнена и министърът на културата Евтим Милошев е прекратил договора ѝ за управление в сряда. Той лично обяви промяната пред Комисията по култура и медии в парламента.

“До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обясни Милошев. Но бе категоричен, че това не я освобождава от отговорност, с което министърът даде знак, че казусът с НДК ще стигне и до прокуратурата.

Татарова беше назначена през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета “Денков/Габриел”. Андрияна Татарова Снимка: 24 часа

В началото на месеца Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и астрономическите заплати, които получават петима от Съвета на директорите на дружеството, което го управлява - 305 000 евро за 2025 г. Парите се удвояват спрямо 2024-а, когато са били близо 158 000 евро, и се утрояват спрямо 2023 г., когато възнагражденията са 104 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е около 200 681 евро, което означава, че месечното възнаграждение на Андрияна Петкова Татарова е 13 680 евро.

Евтим Милошев обяви, че възнагражденията на Управителния съвет на НДК ще се преизчисляват на 3 месеца спрямо постигнатите резултати.

Преди ден Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди и глобата от 5000 лева, наложена на Андрияна Татарова за конфликт на интереси като изпълнителен директор на НДК. Тя е сключила договор за наем на зала в НДК със сина си, както и е предоставила възможност на негова фирма да продава билети за събитията в Двореца, което е част от задължението на тази културна институция.

Според съдиите с подписването на този договор е налице частен интерес, който е в противоречие със задълженията ѝ като лице, заемащо публична длъжност.

Освен наложената глоба съдът постанови да ѝ бъдат отнети 476 лева, които са дневното възнаграждение на Татарова за 28 май 2024 г. – датата, на която е подписан спорният договор. Тя е осъдена да заплати и съдебните разноски по делото в размер на 102 евро.