Стотици почетоха загиналите деца на стадиона на "Славия" (Галерия)

Стотици близки, приятели и непознати почетоха загиналите деца, които бяха пометени от тежкотоварен камион на магистрала "Тракия". Бдението пред стадион "Александър Шаламанов" започна днес от 19 ч, като хората оставяха послания, цветя и плачеха за загиналите 9-годишни момчета. В болница е техният треньор и неговата приятелка, която е в много тежко състояние.

За двете починали деца бяха оставени фланелки на "Славия" с надписи "Почивай в Мише" и "Почивай в мир Боби". Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков

Бдението пред стадиона бе организирано от ръководството на "Славия", а съпричасност към трагедията изразиха ЦСКА, "Левски", БФС и редица клубове.

Децата загинаха при катастрофа, станала по обяд в сряда, при която камион, пътувал към София, навлезе в насрещното на АМ "Тракия" и помете кола, която се движи към Бургас. При инцидента почина и бащата на едното от момчетата.