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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23114165 www.24chasa.bg

Стотици почетоха загиналите деца на стадиона на "Славия" (Галерия)

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Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков

Стотици близки, приятели и непознати почетоха загиналите деца, които бяха пометени от тежкотоварен камион на магистрала "Тракия". Бдението пред стадион "Александър Шаламанов" започна днес от 19 ч, като хората оставяха послания, цветя и плачеха за загиналите 9-годишни момчета. В болница е техният треньор и неговата приятелка, която е в много тежко състояние. 

За двете починали деца бяха оставени фланелки на "Славия" с надписи "Почивай в Мише" и "Почивай в мир Боби".

Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков

Бдението пред стадиона бе организирано от ръководството на "Славия", а съпричасност към трагедията изразиха ЦСКА, "Левски", БФС и редица клубове. 

Децата загинаха при катастрофа, станала по обяд в сряда, при която камион, пътувал към София, навлезе в насрещното на АМ "Тракия" и помете кола, която се движи към Бургас. При инцидента почина и бащата на едното от момчетата.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че шофьорът, причинил тежката катастрофа с трима загинали на магистрала "Тракия", остава в ареста за следващите 72 часа. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.

Фланелки с името на децата. Снимка Георги Палейков
Фланелки с името на децата. Снимка Георги Палейков
Фенове се събраха пред стадиона. Снимка: Георги Палейков
Фенове се събраха пред стадиона. Снимка: Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
ЦСКА изпрати венец за децата. Снимка Георги Палейков
ЦСКА изпрати венец за децата. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков

Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Фланелки с името на децата. Снимка Георги Палейков
Фенове се събраха пред стадиона. Снимка: Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
ЦСКА изпрати венец за децата. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков
Трагедията обедини фенове от всички отбори. Снимка Георги Палейков

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