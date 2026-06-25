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Момче на 17 години и момиче на 16 загинаха, след като БМВ помете скутера им край Мездра

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Снимка: Архив

Момче на 17 години и момиче на 16 са поредните жертви на войната по пътищата. Те загинаха в жестока катастрофа край Враца, след като скутерът, на който са се возили, е бил ударен от автомобил. 

Инцидентът е станал този следобед близо до входа на Мездра откъм село Боденец.

На завой БМВ навлязло с висока скорост в насрещното и ударил скутера с тийнейджърите. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина.

Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.

Свидетели незабавно подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени полиция, пожарна и линейка.

По първоначални данни, загиналото момче е на 17 години от Мездра. Починалото момиче пък е на 16 години и е от врачанското село Згориград.

Задържан е шофьорът на автомобила - 19-годишен младеж от Мездра. Той е невредим и тепърва ще бъде тестван за алкохол и други упойващи вещества.

След инцидента трафикът в района е напълно блокиран от полицията. На мястото на катастрофата пристигна и директорът на ОДМВР-Враца Цветко Нинов, съобщи Bulnews. 

Трагедията става само ден, след като две 9-годишни момчета от школата на "Славия" починаха след жестока катастрофа с камион на магистрала "Тракия".

Снимка: Архив

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