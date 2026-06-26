Лаптопи, годежен пръстен, ампули с ботокс, дрон и шини забравят в метрото, влака и на летището

Само за година в столицата са намерени общо 46 хил. лв., кмет връща цяла заплата на разсейн пътник

Издирват и чужденци през посолства и фейсбук. Непотърсени документи се пращат в съответното районно

Телефони, лаптопи, дрон, ортодонтска шина, годежен пръстен и куфарче, съдържащо ампули с ботокс ефект... Това са само част от нещата, които хората забравят в обществения транспорт. Плюс немалки суми пари.

В метрото, в самолета или във влака ежедневно се случва да се губи багаж. За някои ценен, за други явно не толкова. Какви вещи оставят пътниците, които в жегите стават още по-разсеяни, провери “24 часа”.

През последната година “тренд” в столичното метро са забравените лаптопи, разказа Станислав Ризов, началник на сектор “Метрополитен” към СДВР.

Подадени са общо към

1600 сигнала

А намерените и върнати пари за същия период са около 46 хил. лева.

Най-често в метрото се губят портфейли, банкови карти, карти за градския транспорт, чадъри, изброи Ризов.

Ако човек забрави вещ във влакчето, но се сети бързо след слизането си, може да я потърси в полицейската кабинка на всяка станция. Ако обаче минат 24 часа, парите и документите, които не са върнати на притежателя им, отиват в диспечерския команден център на “Метрополиция”, обясни Ризов. Изостаналите по станциите загубени вещи си седят там, но това става по-рядко.

“В случаите, когато лични документи са загубени и метрополицията не може да се свърже със собственика, те се изпращат към съответното районно, което ги е издало”, каза Ризов. Станислав Ризов е началник на сектор “Метрополитен” към СДВР. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Банковите карти пък се връщат на съответната банка, тъй като на повечето от картите пише само по 2 имена и при търсене на човека излизат много хора с еднакви имена, обясни наалникът на сектора.

Сред намерените и предадени пари изненадващо има и немалки суми, които остават непотърсени от собствениците.

Изгубените пари се пазят от полицията съобразно закона за собствеността и сроковете, които са вписани в него - ако не ги потърси никой, се изпращат на съответната община. За последните 2 и половина години

най-голямата сума, връщана на пътник, е на украински гражданин

- 2000 долара, 4000 евро и 2000 лева, каза Ризов.

От изгубените предмети непотърсени почти няма, изяснява той. Тези, които все пак никой не ги търси, са по-често счупени или непотребни. “Въпреки това ние се стараем на всяка цена да установим собственика на съответните вещи”, добавя Ризов.

Случва се и социалните мрежи да послужат за връзка между полицията и хората, забравили нещо важно. “Наскоро френски гражданин си беше загубил документите за самоличност. Беше дошъл като турист в България и два дни, откакто бяха намерени документите му, никой не ги беше потърсил”, разказва той. Направили връзка с френското посолство и разбрали, че там не е постъпило оплакване за изгубени документи. След това

полицаят успял да издири французина в социалните мрежи

“Името му беше много специфично и така го открих. Свързахме се, след което той дойде, получи си ги. Беше страшно доволен, защото се оказа, че буквално след 2 часа трябва да пътува обратно за Франция”, споделя Ризов.

Подобен на този случай имаше още в началото на годината. Кметът на район “Слатина” Георги Илиев публикува в социалните мрежи снимка, на която се вижда лист хартия с написани две имена на служител, явно загубил заплатата си. Според процедурата, след като никой не си потърси загубените пари от полицията, те се предават на общината. Така те стигат и до кмета на района. В случая поради малкото получена информация е трудно да се идентифицира на кого трябва да се върне сумата. Все пак Илиев се надявал, че чрез тази публикация собственикът ще може да се намери. Забравена раница в трамвая СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Случката има щастлив край - собственикът отговаря на публикацията на кмета и така си получава загубените пари. Вече бил загубил надежда и е много щастлив от развръзката.

За загубените предмети в наземния транспорт на София пък се звъни в колцентъра на Центъра за градска мобилност. Оказва се обаче, че

няма пункт за предаване и съхранение на изгубените вещи

“Преди много години е имало такъв, но той е бил закрит от санитарни съображения и от съображения за сигурност, а правилността на решението се потвърди и по време на ковид пандемията”, разказаха от ЦГМ. Затова забравеното в автобусите, тролеите и трамваите се предава само от водачи на граждани, без намеса на полицията. “Чрез обаждане пътникът може да получи контакт с гаража на съответната линия от градския транспорт и да попита дали забравената вещ не е предадена чрез водача там”, допълват от центъра.

По 3-4 сигнала на ден за загубени вещи пък се получават в Българските държавни железници. Около 600 са сигналите за забравен багаж във влака за 2025 г., а за първото тримесечие на тази година са подадени около 190 сигнала. Най-често хората забравят отново предмети от ежедневието - телефони, зарядни, чадъри, дрехи.

Но има и по-необичайни неща, останали във влака, като например скъпоценна гривна,

седалка за алпинизъм, дрон и дори домашен любимец

По-често лични вещи се забравят в самите влакови композиции, а не по гарите. Когато се намери такава вещ и клиентът е подал сигнал, че я издирва, му се обаждаме да го информираме къде се намира предметът или къде може да бъде оставен, казват от БДЖ.

При загубени лични документи или пари процедурата е същата, но БДЖ съветват пътниците, които си ги търсят, да изпратят сигнал и до съответните структури на МВР.

Гранична полиция пък отговаря за загубените лични документи на софийското летище “Васил Левски”. Това отговориха на запитване от летището, като посочиха, че получават между 2 и 3 сигнала дневно. За последната година са подадени над 700 сигнала за изгубени вещи. Не са много по-различни от обичайните, които се забравят в наземния транспорт, казват служителите на аеропорта - от дрехи и аксесоари до раници, ръчен багаж, лаптопи, таблети, очила, а често и покупки от търговските обекти. Намират и часовници, бижута и други лични ценности.

Интересните случаи не липсват и тук - годежен пръстен, ортодонтска шина за зъби, прибори за бръснене и диоптрични лещи. Всички забравени багажи минават през проверка за наличие на храна, забранени предмети или опасни вещества в тях. След това се съхраняват в специализиран склад на летището. В него са регистрирани над 1100 намерени предмета, като не всички са потърсени от собствениците. Пътникът, установил липса, трябва да попълни формата за изгубени вещи, налична на сайта на летището. Ценните вещи като

телефони, лаптопи и бижута се пазят на летището до 3 г.

Само до 3 месеца се съхраняват по-обикновените (дрехи, раници и пр.) След изтичане на тези срокове непотърсените вещи отново се предават на Столична община.

Вещите, забравени на борда на самолета, се предават на наземния оператор, обслужващ съответния полет. “Пътниците могат да се обърнат към бюрата на наземните оператори, за да потърсят своите изгубени вещи, забравени на борда или в автобуса от/до самолета”.

А в случай че пътникът е вече в друга държава, той може да упълномощи някого на територията на България да вземе неговия загубен багаж. Или да му бъде пратен през куриерска фирма.