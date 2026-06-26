Прокуратурата била съгласна с реабилитацията на педофила Карамихайлов, министър Найденов иска проверка на делото

Преценката за добро поведение на рецидивисти не може да се основава само на формални изисквания, пише той до Висшия съдебен съвет

Министърът на правосъдието Николай Найденов сезира Висшия съдебен съвет и Инспектората към него заради казуса с педофила Мартин Карамихайлов, когото “24 часа” описа преди седмица. Мъжът е осъждан три пъти за блудства с малолетни момчета, реабилитиран е през юни 2025 г., година по-късно започва работа като охранител на училище и отново е арестуван, защото пратил голите си снимки на едно от децата.

“Случаят поставя въпроси за приложението на института на съдебната реабилитация при лица, осъждани за тежки престъпления срещу деца. Когато се касае за педофилия и тежък профил на системен рецидивист, преценката за добро поведение не може да се основава единствено на формални писмени характеристики, липса на неприключени наказателни производства или изтичане на изпитателен срок. Тя следва да бъде подложена на изключително прецизен, всеобхватен и задълбочен съдебен анализ”, посочва министър Найденов.

Мартин Карамихайлов е започнал работа като охранител, защото е

представил документ, че е неосъждан,

какъвто получават всички реабилитирани, разкри “24 часа”. Сега министърът на правосъдието настоява за цялостна извънредна проверка на делото за реабилитация на Карамихайлов. Той пита Инспектората на ВСС спазен ли е законът за случайното разпределение на делата, събрани ли са всички доказателства, включително справки за осъжданията на педофила, искано ли е становището на прокуратурата, има ли бездействие и актове, които накърняват престижа на съдебната власт и застрашават сигурността на гражданите? От кадровиците на съдебната власт Николай Найденов настоява за информация за мотивите на съдебния състав за реабилитация на Карамихайлов, изследвани ли са психологическите и психиатричните експертизи, които доказват, че няма риск да извърши ново престъпление. За него има данни от делата му, че е с личностно разстройство. “Взети ли са под внимание спецификата на престъпленията и фактът, че лицето е използвало за параван общественополезни дейности (като БЧК), за да доближава малолетни жертви? Допускането на съдебна реабилитация при липса на категорични данни за поправянето на извършителя може да създаде риск за живота, здравето и неприкосновеността на най-уязвимата част от обществото - децата.

Обществото очаква не формализъм,

а безкомпромисна прецизност при прилагането на институти, които заличават последиците от извършени тежки престъпления”, пише в писмото на Найденов. Министър Николай Найденов Снимка: Георги Палейков

Съдебният акт за реабилитацията на Мартин Карамихайлов дава част от отговорите. Три пъти осъденият педофил се възползва от разпоредба на НПК, която му дава право да поиска това от съда, който му е наложил най-тежкото наказание. По право трябва да бъде реабилитиран през 2031 г. - 10 г. след като е изтекло последното му наказание. В същото време НК обаче дава възможност той да поиска това по-рано, ако 3 г. не е извършвал престъпление.

Карамихайлов се е явил лично на заседанието на съда и е поискал молбата му да бъде разгледана. Присъствал е прокурор, който е заел позицията на педофила. След определението за реабилитацията на Карамихайлова прокурорът е имал възможност да протестира пред Апелативния съд в София, но не го е направил, показа проверка на “24 часа”.

По делото подробно са обсъдени трите присъди на Карамихайлов за блудства с малолетни момчета. Едната е на Окръжния съд в Силистра - година и 11 месеца затвор, а другите са на Софийския градски съд - 4 и 6 г. затвор. Педофилът е

лежал в затвора, но е пускан предсрочно

“От престъпленията, за които е бил осъден Карамихайлов, няма причинени имуществени или неимуществени вреди”, пише в определението на съда. Отбелязано е, че е платил и паричните глоби към наказанията си. Според магистратите педофилът е показал добро поведение.

Изводът се налагал от това, че наказанията му изиграли поправителна роля. Имало доказателства за влошеното му здравословно състояние. Представил документи, че е с 80% намалена трудоспособност. По делата срещу него има епикризи, че страда от епилепсия и личностни разстройства. Само година по-късно обаче същият Карамихайлов става охранител, а 80-те процента нетрудоспособност вече ги няма в документите, представени пред работодателя му.

В петък Софийският районен съд остави Мартин Карамихайлов в ареста по новото разследване срещу него за посегателство над дете. В четвъртък той можеше да обжалва пред СГС, който го е реабилитирал година по-рано, но не го е направил и остава в килията за постоянно.