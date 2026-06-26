Нещо поевтиня! Свалят с 1 цент цената за тоалетната в София

Става 0,50 евро, след превалутиранетодребните монети задръствали автоматите

85 хил. приходи от шестте в столицата,които стопанисва общината

Ще се проектират нови автоматизирани

Ползването на обществена тоалетна в София поевтинява с 1 евроцент. Таксата вече ще е 0,50 евро. Причината е, че дребните монети от 1 цент редовно повреждат механизмите. Това става ясно от доклад на зам.-кмета по екология Николай Неделков, който Столичният общински съвет прие в четвъртък.

Преди приемането на еврото цената за ползване на обществена тоалетна в София беше 1 лев, а след 1 януари - 0,51 евро.

Още през март общинското предприятие “Паркове и градини”, което стопанисва 6 обществени тоалетни, обаче докладва за проблем с експлоатацията на монетните механизми на WC-тата. Те могат да бъдат програмирани да приемат монети от 0,01 EUR, но ползването им е непрепоръчително, защото са с изключително малък диаметър и дебелина, както и ниско тегло. Това увеличава риска от засичане, блокиране и неправилно разпознаване в монетните механизми, което пък води до чести повреди, нужда от сервиз и прекъсване на нормалната работа на тоалетните. Увеличават се разходите за поддръжка и се създават неудобства както за гражданите, така и за обслужващия персонал, пише в доклада си Неделков.

Проблемът е основно при ползването на 4-те автоматизирани самопочистващи се тоалетни в градината около НДК, две от които са пригодени за хора с увреждания. Те

работят денонощно, но непрекъснато се блокирали

от пуснати по 1 цент. Останалите две тоалетни, за които отговаря общинското предприятие - в Южния парк и в Борисовата градина, се обслужват от касиер-хигиенист. За последната година и половина приходите от шестте тоалетни са близо 85 000 евро.

Другите действащи обществени тоалетни се управляват от районите и общинските дружества. Такива са денонощната тоалетна в парк “Възраждане”, двете на Женския пазар и една на “Димитър Петков”.

В центъра има и една самопочистваща се модулна тоалетна на тротоара на ул. “6 септември”. Тя също работи денонощно и е с изградена достъпна среда. Управлява се от район “Средец”. На ул. “Ангел Кънчев” има подземна тоалетна в заведение, но с изрично указан безплатен публичен достъп. В градинката при църквата “Св. Седмочисленици” също има подземна тоалетна, но тя не работи отдавна.

В район “Панчарево” има 5 денонощно функциониращи. И в “Нови Искър” са 5 - мобилни, които се обслужват веднъж седмично по договор. В парк “Кестените” в Банкя има една тоалетна, поддържана чрез граждански договор от района. В друг от големите софийски паркове - Северния, работи една тоалетна, достъпна за хора с увреждания. Една е и в парка на “Младост 3”. Тя е към заведение, но е свободно достъпна за ползване.

В подлеза на “Плиска” също има тоалетна с денонощен достъп, поддържана от наемател. Обявени са конкурси за наематели за тоалетните в подлез “Ротонда” при Централна жп гара и на ъгъла на бул. “Ген. Тотлебен” и бул. “П. Славейков”.

В София има и мрежа от химически тоалетни. За осигуряване на денонощен достъп на хората в нужда общината е разположила

химически тоалетни на 32 локации

Броят на кабинките е съобразен с натовареността - в големите паркове са по 2, подчертаха от общината.

Сключен е договор за проектиране на 8 нови автоматизирани тоалетни в Градската градина, Докторски паметник, парк “Заимов”, парк “Св. Троица” и др. Но той е под условие на неосигурено финансиране - конкретната стойност и сроковете за изпълнение ще се фиксират след приемането на общинския бюджет и осигуряването на нужните средства, обясниха от общината.

А в парк “Гео Милев” вече са монтирани 2 нови контейнерни тоалетни, скоро ще ги пуснат в експлоатация.