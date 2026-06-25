Гълъб Донев: Критикуват бюджета, защото не им изнася

Дългоочакваният бюджет за 2026 г. влиза за обсъждане в Министерския съвет на 1 юли. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, който добави, че още същия ден проектът ще бъде изпратен в Народното събрание. Според него проектът търпи критики, защото не е удобен за някои от предишните управляващи.

Според Донев бюджетът е изготвен на принципите на реализма, предвидимостта, почтеността и прозрачността.

"Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност - каза Донев пред БНТ. - Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления."

Финансовият министър коментира дефицита от 5,7% в Бюджета и процедурата по свръхдефицит финансовият министър коментира.

"ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима" и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени."

"В тези 9 милиарда са включени 5 милиарда средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 4 милиарда са национално финансиране. В тези 4 милиарда 1,1 милиарда са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 255 милиона."

Донев обеща, че през 2027 година няма да има увеличение въпреки промените, които започват от 1 януари 2027г.

"Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена."