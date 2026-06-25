Масови проверки на мантинели и пътища след катастрофата на “Тракия”, МВР плаши АПИ и общините с прокуратурата (Обзор)

Шофьорът на тира, убил двамата малки футболисти, има 20 глоби за нарушения

Твърди, че спукал гума, разследващите отричат

Масови проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата, поиска вътрешният министър Иван Демерджиев ден след катастрофата на “Тракия”, при която тир уби двама 9-годишни футболисти от “Славия” и бащата на единия, а треньорът им и жена му са в тежко състояние и с опасност за живота. В четвъртък тя беше транспортирана от Ямбол до болницата в Пловдив с въздушна линейка.

“Недопустимо е камион без товар да премине с лекота през мантинелите. Стопаните на пътя да се събудят и да вземат мерки. Ако това не се случи, ще сезираме прокуратурата за престъпно бездействие”, каза Демерджиев. Още преди седмица главният секретар на МВР Любомир Николов предупреди АПИ и общините, че полицията изпраща писма за нередности и ако няма мерки, ще ги дава на прокуратурата.

В четвъртък нямаше реакция от АПИ и МРРБ. 28-те областни дирекции на МВР ще им предлагат мерки за всеки проблемен участък по заповед на министър Иван Демерджиев. Той атакува АПИ за ремонтите в началото на летния сезон и призова да ги направят бързо.

Във втория ден на разследването за жестоката катастрофа стана ясно, че камионът няма технически повреди, гумата му не е била спукана, не е шофирал с превишена скорост и не е заспивал зад волана.

Още в сряда е имало проверка на мантинелите, които разделят движението по магистралата.

Шофьорът се е движел в посока София, след като разтоварил зърно в Бургас. Загубил контрол над возилото, минал през мантинелата и помел колата, в която се возили децата.

В автомобила само едно от момчетата е било без колан. При удар с такава сила предпазното средство е нямало да го спаси, обясниха от полицията.

“Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна”, каза шофьорът на тира Енчо Динев в четвъртък, когато прокуратурата в Ямбол поиска от съда да го остави за постоянно в ареста. Според него причината за инцидента е спукана гума, което от прокуратурата отричат. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е натиснал спирачката, показват данните от разследването. Назначена е тройна автотехническа експертиза, която трябва да покаже състоянието на тира и колата, както и на мантинелите, които не са удържали камиона да влезе в насрещното движение.

Енчо Динев има 20 глоби за нарушения на пътя, като всички са платени. Два от актовете са за катастрофи - от 2006 и 2010 година. Преди 2 г. мъжът пак участвал в инцидент на магистрала “Тракия”, но без пострадали. Сред другите му глоби са санкция за използване на телефон, докато е зад волан, и за техническа неизправност. Те са от 2024 г.

Динев е собственик на фирмата, на която е регистриран камионът. Живее в село Роза, област Ямбол.

В памет на двамата малки футболисти “Славия” отмени контролния мач с “Рилски спортист” в събота. Играчите на мъжкия отбор и треньорите им запалиха свещи за децата и се помолиха за здравето на ранените в църквата в Банско, където са на лагер. В четвъртък вечерта пред стадион “Александър Шаламанов” в столичния кв. “Овча купел” се събраха фенове на бдение. “Левски” и ЦСКА ще изиграят по едно полувреме срещу “белите” в благотворителен мач на 22 юли.

Феновете на “Славия” се събраха на бдение пред стадиона в памет на загиналите си юноши. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Парите ще отидат за лечение на пострадалите и помощ на семействата на загиналите деца.

А средствата във Фонда за пътна безопасност, в който се събират парите от глоби, отново станаха актуални след катастрофата.

Преди два дни доклад на Сметната палата разкри, че пари от фонда се харчат за ремонти на сгради, климатици и други дейности, които нямат общо с пътната безопасност. В четвъртък Демерджиев обеща, че ще има сигнали до прокуратурата за злоупотреби, а в бъдеще ще се харчи след анализ. Във фонда има 540 млн. лв., сочи проверката.

Слагат три вида прегради, най-яки били по мостовете

В България по магистралите има три вида мантинели. Най-разпространените, които се монтират на равни участъци, трябва да издържат удар на 10-тонен камион, движещ се със 70 км в час под ъгъл от 15 градуса, без да се скъсат.

Другият вид са тези, които издържат 13-тонен камион, движещ се със 70 км в час и удрящ се под ъгъл от 20 градуса. Те са на много по-малко места, обикновено се монтират там, където има затруднена видимост или по-ниска степен на опасност.

Най-тежките системи са задължителни за виадуктите, мостовете или местата с много интензивен трафик. Те са проектирани да издържат, без да се разкъсат, на съчленен тир, чието общо тегло може да стигне 30 тона, ако се движи с до 65 км в час и се блъска под ъгъл от 20 градуса. Този тип мантинели се монтират на много места, но разпокъсано – само там, където наистина има опасност.

Според данни на МРРБ в България има около 1028 км магистрални мантинели, които подлежат на пълна подмяна или на ремонт, тъй като не отговарят на съвременните изисквания. Километрите са повече от дължината на всички магистрали, която е 850 км, защото мантинели има и от двете страни и в средата на пътя.



Цистерна удари кола в насрещното и на "Струма", по чудо няма жертви

Само ден след трагедията на "Тракия" цистерна направи подобна катастрофа на магистрала "Струма", но без жертви. Първоначалните данни сочат като причина спукана гума.

Ударът станал около 13 часа в района на Мало Бучино. Камионът пътувал в посока Перник, когато шофьорът загубил контрол. Преминал през мантинелите и ударил кола, която се движела към София. Леко пострадал водачът на автомобила, който се оплакал от болки в гърдите.

В района имаше задръстване, а полиция и прокуратура тепърва ще изясняват причината за катастрофата.