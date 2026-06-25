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100-годишен юбилей празнува баба София от санданското село Склаве

Тони Маскръчка

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100-годишен юбилей отбелязва София Петрова Дечева от село Склаве . СНИМКА: Община Сандански

100-годишен юбилей отбелязва София Петрова Дечева от санданското село Склаве. По повод юбилея, кметът на село Склаве Павел Пъхнев и кметът на Община Сандански Атанас Стоянов лично поздравиха рожденичката и отправиха своите най-сърдечни пожелания за здраве, спокойствие и още много щастливи дни, изпълнени с обичта на близки и приятели.

100-годишен юбилей отбелязва София Петрова Дечева от село Склаве . СНИМКА: Община Сандански

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