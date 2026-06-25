Зад океана вече виждат Николай Младенов като следващия шеф на ООН

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У нас пък Конституционният съд отмени решението на депутатите, с което задължават правителството да внесе за ратификация участието ни в Съвета за мир, оглавяван от него. Докато това не се случи обаче, не сме членове на съвета, обясняват юристи

Николай Младенов е разглеждан от САЩ като потенциален кандидат за поста генерален секретар на ООН след изтичането на мандата на сегашния шеф на организацията Антониу Гутериш през януари. Това съобщи онзи ден The Pundit.

Изданието, което е специализирано по темите за Близкия изток, цитира високопоставен източник от западна дипломатическа мисия към ООН, според когото американски представители вече започнали неофициално да лансират името на Младенов в опит

да преценят каква подкрепа би могъл да получи преди официалния старт на процедурата

по избор и дали някоя от страните би наложила вето върху кандидатурата му.

Младенов, който в момента е върховен представител на Съвета за мир в Газа, вече има няколко години в биографията си, свързани с работа за ООН. През 2013 г. тогавашният генерален секретар Бан Ки Мун го назначи за специален представител за Ирак и ръководител на Мисията на ООН за подпомагане на Ирак. По-късно Младенов стана

специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток

и пратеник на генералния секретар към т.нар. Близкоизточен квартет.

Той бе спряган за представител на ООН за Либия със седалище в Женева, но изненадващо напусна организацията през 2020 г., за да се присъедини към Вашингтонския институт за близкоизточна политика. Създаден с подкрепата на Американско-израелския комитет за обществени въпроси (AIPAC), този институт е считан за най-влиятелната произраелска лобистка организация в САЩ.

След това Младенов пое поста генерален директор на Дипломатическата академия “Ануар Гаргаш” в Абу Даби, където

бе в тясна координация със зетя на Доналд Тръмп

Джаред Къшнър при подготовката на т.нар. Авраамови споразумения за нормализиране на отношенията между Израел и Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко.

Точно в този период администрацията на Тръмп го определи като надежден източник на “конструктивна обратна връзка” по време на преговорите.

Моатаз Халил, бивш постоянен представител на Египет в ООН, коментира пред The Pundit, че именно това са били и основните аргументи в полза на настоящата позиция на Младенов в Съвета за мир на Тръмп, а вероятно са и в основата на евентуалната му кандидатура за генерален секретар на ООН.

У нас пък Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което предишното Народно събрание задължи служебното правителство да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Става дума за решение от 13 март 2026 г. То беше внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски и прието с гласовете на депутати от ДПС, ГЕРБ, ИТН и независими. Служебният премиер Андрей Гюров обаче сезира КС.

Съветът за мир е инициатива на американския президент, подписана от 22 държави в края на януари в Давос. Там

подпис положи и Росен Желязков, докато беше премиер в оставка,

но той не внесе в парламента предложение за ратификация. Целта на съвета беше да наблюдава договореното спиране на огъня в Газа и бъдещото ѝ възстановяване. Впоследствие Тръм обяви, че членството изисква солидна парична вноска.

В решението си Конституционният съд припомня, че “има трайно установена практика за разделение на властите и съобразно нея парламентът не може да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление”.

Съдиите казват още, че с това решение Народното събрание излиза извън пределите на собствената си компетентност, като възлага на Министерския съвет и на министъра на външните работи да изпълнят дейности и да приемат актове, които не произтичат от конституцията и Закона за международните договори на България.

Съдът намира, че парламентът осъществява недопустима от гледна точка на основния закон

намеса в правомощията на Министерския съвет

дали и кога да инициира пред Народното събрание процедура за ратификация на международен договор.

Външната политика е приоритет на правителството и затова парламентът не може да го задължава да внася законопроект за ратификация, обясниха конституционалисти. Те добавиха, че МС сам трябва да реши дали да внесе такъв закон за ратификация, но пък право на парламента е да го обсъжда или въобще да не го подлага на гласуване.

Специфичното е, че подобен закон трябва да се приеме с конституционно мнозинство от 160 гласа

При това положение обаче, докато законът не е ратифициран, ние не сме членове на съвета на Тръмп, смятат юристи.