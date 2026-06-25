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100 евро глоба за проститутка от Пловдив, приканвала шофьори да ползват услугите й

Мая Вакрилова

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Кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ягодовско шосе" в Пловдив Снимка: Google street view

Нарушителката имала 3 деца, за които се грижела сама

100 евро глоба по Указа за борба с дребното хулиганство ще плаща жена, приканвала шофьори да ползват сексуалните й услуги на обществено място.

На 21 юни жената се намирала на кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ягодовско шосе" точно пред "Трезора" на БНБ в Пловдив. Нарушителката отправяла неприлични жестове към минувачите и ги подканвала да ползват сексуални й услуги, които предлагала. На няколко пъти полицейски служители й направили забележки и й разпоредили да прекрати действията си, но тя отказвала да се съобрази и продължила с неприличното си поведение въпреки присъствието на униформените. Тогава се наложило органите на реда да я задържат. 

Пред магистратите в Пловдив тя признала, че се занимава с проституция и че съжалява за извършените действия. Съдът отчел, че нарушителката е неосъждана и безработна, а и сама се грижи за трите си деца и затова й е наложил единствено административно наказание глоба от 100 евро. 

Кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ягодовско шосе" в Пловдив Снимка: Google street view

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