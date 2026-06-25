20-годишен с БМВ мина на червено в Разград, прати мъж на 64 в болница

Шофьор на 20 години причини катастрофа с три автомобила след преминаване на червен светофар в Разград. Той е навлязъл в кръстовище и е ударил лек автомобил „Ауди", като вследствие автомобилите се отклонили и ударили трети автомобил, който изчаквал на червен светофар

.Инцидентът е станал на кръстовището между бул. „Княз Борис" и ул. „Васил Левски". БМВ-то с варненска регистрация е управлявано от 20-годишен мъж от Разград, който се е движел в посока от стадиона към централната част на града.

Пострадал е шофьорът на „Ауди"-то – мъж на 63 години от село Пороище. По първоначални данни той е с фрактури на ребра и ключица, и е настанен за лечение в болницата в града.

Пробите на шофьорите за употреба на алкохол са отрицателни. Младият мъж, причинил катастрофата притежава свидетелство за управление от около две години. Взети са му кръвни проби за химичен анализ за наличие на наркотични вещества. По случая ще бъде образувано досъдебно производство, съобщава БТА.