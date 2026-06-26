От 10 години предлагат бетонови ограничители на магистралите

От 10 години се подават сигнали до АПИ да се използват бетонови ограничители на магистралите, заяви инж. Ясен Ишев по Нова телевизия.
"Вината е единствено на АПИ. Тези ограничители се използват в цяла Европа. Идвали са хора от чужбина, но при нас не ги допускат. Твърдят, че не минавали краштестовете. Те дори карат шофьорите да са по-внимателни", обясни той.
"Три фирми в България произвеждат мантинели. Едната е пловдивска и нейният собственик е шеф на нещо по пътната безопасност", допълни той.
Според бащата на Сияна шофьорът на камиона, убил двете деца от "Славия" е сниман предния ден претоварен, като не е държал дори волана. В едната ръка имал чаша, а в другата - телефон.
В момента автомобилната администрация не прави никакви проверки, защото от МВР не давали патрулка, а така трябва да бъде по заповед.