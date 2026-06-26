Добромир Живков, "Маркет линкс": Премиерът Радев с 53% доверие, кабинетът - с 45%

Доверието в правителството на Румен Радев пада с 5% в сравнение с май до 45 на сто, показват данни на "Маркет линкс" от средата на юни, които обяви по Би Ти Ви социологът Добромир Живков. Недоверието към него е 30%. Резултатите са измерени преди обявяването на проектобюджета, уточни социологът.

Проучването е финансирано от Би Ти Ви и е проведено между 13 и 25 юни сред 1005 пълнолетни граждани в цялата страна.

Над два месеца след изборите има частично възстановяване на доверието към парламента като институция - от 19 на 22%, показват още данните. Това е най-високото доверие към институцията за последните два месеца, коментира Живков.

Премиерът Румен Радев се ползва с доверието на 53% от българите, а недоверието в него е 28%. Доверието в останалите политически лидери варира между 9 и 13%. Бойко Борисов е с 13% доверие и 79% недоверие, Асен Василев с 12% доверие и 74% недоверие, показват данните.

"Прогресивна България" би спечелила избори през юни с 39,1%, а ГЕРБ би била втора с тройно по-нисък вот - 13,1%, показва проучването. Третата позиция е за ПП-ДБ с 11,8%, а ДПС е четвърта с 4,9%, следвана от "Възраждане" - 4,2%. Това показват изчисления въз основа на заявилите, че твърдо ще гласуват.

Намалява делът на нерешилите за кого да гасуват, ориентират се към "Прогресивна България", показва проучването.

Едва ли ще има разместване до президентските избори - лято е, политическата температура спада. Може би септември - октомври ще видим по-сериозна вълна на политизация, заяви Живков.

41% СМЯТАТ, ЧЕ ПРАВИТЕСТВОТО СЕ ОПИТВА ДА ВЪВЕДЕ ПРЕД СЛЕД ХАОСА, показват данните.,19% - че правителството прави грешки, но е рано за оценка. Около една трета са по-критични ксъм управлението - 21% казват, че правителството изглежда неподготвено и 11" - че не променя модела, а го продължава с ново лице.

Хората имат г очакване за сериозни реформи, но те не се случват. За 38% "кошница с грижа% е пиар ефект, който прикрива реалните проблеми, а 42% - че го е грижа за хората, показват данните.

1005 лица над 18 г. 13-25 юни