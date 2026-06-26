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Над 150 000 гости посрещна Казанлък за тазгодишния Празник на розата

Ваньо Стоилов

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Световноизвестната изпълнителка Ищар Алабина пя в Казанлък и каза, че светът трябва да знае за Празника на розата. На снимката пеницата е с кмета на общината Галина Стоянова /вляво/. Снимка: Община Казавлък

Това показват данните за нощувките и посещенията на празничните събития през май и началото на юни, обобщават от общинския пресцентър. Сред гостите беше и президентът Илияна Йотова.

Традиционно най-много хора се включиха в кулминацията – шествието на цариците на розата, което се проведе на 7 юни. В него участваха над 10 000 деца и ученици от местните детски градини и училища, представители на социални, културни институции, спортни клубове, както и чуждестранни групи от побратимените на Казанлък градове в Македония, Гърция, Румъния, Виетнам и др.

Ден преди това световноизвестната изпълнителка Ищар Алабина заяви, че целият свят трябва да знае за Празника на розата и повече хора да му се наслаждават.

Според кмета на Казанлък Галина Стоянова посетителите се увеличават с всяка година. "На практика Празникът вече се самоиздържа, печели средства и се превръща от общинско събитие в търговска марка, която привлича хора, партньори и собствен ресурс. Постигнатото дотук ще ни позволи да планираме още по-интересна програма, като отново ще търсим баланс между традициите и разнообразни нови инициативи, концерти на български и световни изпълнители", заяви тя пред общинските съветници по време заседание на местния парламент.

По-големият брой гости е осигурил и повече приходи от продажба на билети и дарения. Те са близо 196 000 евро, отчете кметът. Разходите за организацията на събитията от празничната програма пък са около 100 000 евро. Финансовият анализ показва, че възвръщаемостта на вложения обществен ресурс е 2 пъти. 

Световноизвестната изпълнителка Ищар Алабина пя в Казанлък и каза, че светът трябва да знае за Празника на розата. На снимката пеницата е с кмета на общината Галина Стоянова /вляво/. Снимка: Община Казавлък

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