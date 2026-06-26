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87 пожара потушени за последните 24 часа, няма пострадали или загинали

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Няма пострадали и загинали при пожари за последното денонощие в страната. СНИМКА: АРХИВ

87 пожара са били потушени в страната за последните 24 часа, няма загинали или пострадали при тях.

Противопожарните служби в България са реагирали на 141 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

22 от пожарите са причинили материални щети – 10 в жилищни сгради, пет в транспортни средства, по един в селското стопанство, в промишлена сгради и в спомагателни, временни и паянтови постройки, три в съоръжения на открито и др.

Без материални щети са 65 пожара, от които 32 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, 28 – в отпадъци и пет други.

Извършени са и 50 спасителни дейности и помощни операции при катастрофи и за оказване на техническа помощ.

Четири са били лъжливите повиквания, съобщава БТА. 

Няма пострадали и загинали при пожари за последното денонощие в страната. СНИМКА: АРХИВ

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