Майката на Иван, пометен на скутера си край Мездра: Шофьорът каза, че е взел рязко завоя, беше в шок

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Шофьорът беше седнал отстрани. Имаше кръв по ръцете. Беше в шок. Каза ми, че е взел рязко завоя.

Това разказа Мария Цолова, майката на 17-годишния Иван, който в четвъртък следобед беше пометен от кола на входа на Мездра. Младежът е бил със скутера си, на него се е возила и 16-годишната Йоана, която също загина в тежката катастрофа.

На завой БМВ навлязло с висока скорост в насрещното и ударил скутера с тийнейджърите. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина.

„Имам опасение, че случаят ще се потули. Все още никой не се е свързал с нас. Искам младежът, управлявал автомобила, да понесе отговорността си", каза майката на загиналото момче пред bTV.

Мария разказа, че няколко пъти помолила брата на Иван да провери локацията му на телефона.

"Той ми каза, че локацията показва, че Иван е на Боденец. Времето минаваше. В момента, в който го попитах втори път за локацията, чух сирените. Казах си, че не е добре. Видях и патрулката. Вече знаех какво се е случило. Отидох веднага", споделя жената.

Дядото на момчето разказа, че е купил скутера миналия август. Иван започнал да го кара като взел книжка за него.

"Той беше толкова отговорен", допълва дядото на Иван Васил Цолов.

Задържан е шофьорът на автомобила - 19-годишен младеж от Мездра, който е невредим. Той е тестван и няма в кръвта си алкохол и наркотици.

Трагедията става само ден, след като две 9-годишни момчета от школата на "Славия" починаха след жестока катастрофа с камион на магистрала "Тракия".