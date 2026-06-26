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Димитър Илиев: Това не са мантинели, а солети

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Димитър Илиев, бивш министър на младежта и спорта СНИМКА: "НОВА НЮЗ"

Не може просто да минеш през мантинела, все едно се чупи солета. Не може камион да мине оттам, все едно няма нищо. Има наредба за ограничителните системи по пътищата. Бих се радвал да се направи обследване и да се види степента на устойчивост“, обясни  автомобилният състезател и бивш министър на младежта и спорта  Димитър Илиев по Би Ти Ви след жестоката катастрофа на магистрала "Тракия", в която камион мина в насрещното платно и уби две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях, като прати футболен треньор от академията на "Славия" и съпругата му в болница.

„Всяка ситуация е различна сама по себе си. Реалната задача на мантинелите е да компенсира грешките на водача. Мантинелата трябва да върне автомобила. През последните години слушаме колко хубави магистрали се строят. Сега виждаме“, каза Илиев. Според него качеството на строежите на пътищата ни е крайно ниско спрямо парите, които държавата плаща.

„Молих се на АПИ и се сблъсках със стена. Молех ги да измият светлоотразителите на колчетата, защото беше зима и нищо не се виждаше. Не знаеш дали си на магистрала, или не. Бях изключително безпомощен. Толкова безпомощен не съм се чувствал. Всеки обяснява как не може да стане. Липсва желание. АПИ раздава само пари по обществени поръчки“, каза още той.

„Хората допускат грешки. Машините могат да блокират колелетата, но ограничителните системи трябва да могат да задържат превозното средство. Тук нямаме ограничителна система. Имаме пародия“, подчерта Димитър Илиев.

„Няма такива мантинели в страната, които да изпълняват функциите си. Изгоряха 46 македонски граждани по подобна причина. Автобусът скъса мантинелата на „Струма“, мина отзад, блокира вратите, автобосът се запали, а те изгоряха. Съдът доказа, че мантинелата е причинила смъртта. Има една завеса от 3-4 фирми, които произвеждат мантинели и не допускат друг тип обезопасителни системи като бетонните предпазни огради“, категоричен е Тодоров.

„В държавите, за които казваме, че има малко жертви, карат със 110-120 км/ч по магистралите. Над 50% от пътната безопасност е инфраструктурата. Тя е основна, а там е безхаберие“, обясни Тодоров.

Димитър Илиев, бивш министър на младежта и спорта СНИМКА: "НОВА НЮЗ"
Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи КАДЪР: БНТ
Димитър Илиев, бивш министър на младежта и спорта СНИМКА: "НОВА НЮЗ"
Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи КАДЪР: БНТ
Димитър Илиев, бивш министър на младежта и спорта СНИМКА: "НОВА НЮЗ"
Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи КАДЪР: БНТ

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