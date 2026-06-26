85-годишен чешки турист се удави в басейн в Приморско

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85-годишен турист от Чехия е открит починал във външен басейн на хотел "Приморско Дел Сол" в Приморско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 15,44 часа в четвъртък в местното Районното управление.

Мъжът е пристигнал в България на 23 юни като неорганизиран турист. Той влязъл във външния басейн на хотела, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

На място е изпратен медицински екип, който е констатирал смъртта на туриста. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, причините за смъртта се изясняват, съобщи БТА.

Ден по-рано, в сряда, 10-годишно момиче от украински произход се удави в басейна на хотел в Ахелой. Инцидентът стана по време на детски лагер, след игра за задържане на дъха под вода.