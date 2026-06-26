Тридневен траур в Мездра в памет на двамата загинали младежи в катастрофа

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Тридневен траур ще има в Мездра в памет на двамата младежи, които починаха на място в катастрофа между скутер и автомобил в четвъртък на 25 юни.

От днес до 28 юни включително националното знаме на България, знамето на Европейския съюз и знамето на община Мездра ще бъдат свалени наполовина, съобщи БТА.

Забранено е провеждането на публични тържества, празнични ритуали, културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и от подчинените ѝ структури. Препоръчва се на организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, да се съобразят с обявения траур, като началото им бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите. Призовават се образователните и културните институции, както и търговските обекти да съобразят дейността си с траурния период.

В катастрофа между скутер и автомобил на място загинаха момиче на 16 години и момче на 17 години. Трагичният инцидент стана между Мездра и село Боденец вчера.

На завой БМВ навлязло с висока скорост в насрещното и ударил скутера с тийнейджърите. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина.

Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.

Свидетели незабавно подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени полиция, пожарна и линейка.

Задържан е шофьорът на автомобила - 19-годишен младеж от Мездра, който е невредим. Той е тестван и няма в кръвта си алкохол и наркотици.