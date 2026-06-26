Наказват по късата писта двама шофьори, дрифтили пред заведение в Свищов

Бързо производство за дрифт с автомобили е започнато в полицейското управление в Свищов. Вчера следобед бил подаден сигнал за две коли, чийто водачи шофират рисково в района на заведение в крайдунавския град.

Извършена е проверка и майсторите на "плъзганията" на автомобили са установени. Срещу двамата е образувано бързо производство за хулиганство на пътя, съобщи полицията.

Само преди дни униформени и патрулки стопираха нерегламентирани гонки, организирани във Велико Търново.

Среднощните състезания бяха осуетени след сигнал за струпване на автомобили в района на паркинг на ул. „Магистрална" в областния град. Към мястото бяха насочени всички налични екипи, извършени са проверки на 11 автомобила и 34 лица. Наложена е една глоба по фиш.

Работата на служителите в ОДМВР – В. Търново по това направление продължава. Предотвратяването в зародиш на подобни „инициативи" е един от приоритетите в работата на МВР, както и ограничаване на пътния травматизъм. Основен акцент в ежедневната работа на полицаите е недопускане на пътни инциденти и повишаване безопасността на всички на пътя, увериха тогава от ОДМВР- Велико Търново.