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Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец"

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Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук

Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец", съобщиха от клиниката на фейсбук страницата си. 

Инцидентът е станал на ул. "Горски пътник" в квартала на 25 юни. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда как автомобилът е счупил стъклото и почти е влязъл в кабинета до зъболекарския стол. 

При инцидента няма пострадали. 

Последните няколко дни сериозно зачестиха тежките пътни инциденти в страната. 

На 24 юни камион премина през мантинелите на магистрала "Тракия", навлезе в насрещното и удари автомобил. При инцидента загинаха две деца и бащата на едното от тях, а двама са тежко пострадали. 

В четвъртък следобед млад шофьор изгуби контрол над БМВ-то си и помете двама младежи, които са били на скутер. 17-годишното момче и спътницата му на 16 години загинаха. Ударът е бил толкова силен, че момичето е изхвърчало от скутера към съседното дърво на 4 метра височина. 

Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук
Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук
Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук
Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук
Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук
Кола се вряза в дентална клиника в столичния квартал "Лозенец" СНИМКА: Фейсбук

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