Глобиха 52 eвро младеж, драскал цинизми по входа на училище в Свищов

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Глоба в размер на 52 евро е наложил Районен съд – Свищов на 20-годишен местен жител за дребно хулиганство.

В сряда около 22 ч. в двора на учебно заведение в крайдунавския град е изписал с перманентен маркер цинизми и вулгарни изрази по мозайката на централния вход на училището.

След намесата на полицията му е съставен акт по Указа за боба с дребното хулиганство, а съдът го е наказал с минимална глоба.

Подобни вандалства са сериозен проблем в област Велико Търново. Често с графити осъмват дори прясно санирани фасади на блокове и обществени сгради, а извършителите обикновено остават неизвестни.