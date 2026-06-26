До 17 октомври трябва да има нов състав на ВСС

Парламентът окончателно прие промените в съдебния закон

До 17 октомври трябва да има избрани членове на професионалната квота във ВСС, стана ясно по време на втория ден от дебата по промените в съдебния закон, които окончателно бяха приети на второ четене почти единодушно от депутатите. По повечето текстове почти нямаше гласове "против" и "въздържали се". Според приетите промени изборът трябва да се случи до 3 месеца след влизането на закона в сила.

Една от най-важните поправки, приети днес, е че изборът на професионалната квота ще става по окръжните райони, което се одобрява и от магистратската общност. Димитър Петров от ПБ обясни, че са се спрели на окръжните райони, за да може да гласуват повече магистрати.

Шефката на правната комисия Янка Тянкова от ПБ обяви, че първоначално и тя мислела, че гласуването по апелативни райони ще създаде най-голяма безпристрастност, но като чула професионалната общност, променила мнението си. Активното гласуване щяло да доведе до справедливи избори. Че гласуването трябва да стане по апелативни райони беше идея на ПП и ДБ.

Друг приет текст гласи, че Пленумът на ВСС вече ще гласува за и.ф. председатели на ВКС и ВАС и и.ф. главен прокурор, а не както беше досега - колегиите, но с 13 гласа. Според Надежда Йорданова от ДБ така временните шефове на двете върховни съдилища можело да бъдат избрани без нито един глас на съдии, избрани пряко от съдии.

Изборът на професионалната квота ще бъде само на хартия, защото към момента няма надеждна електронна система.

Според Петър Петров от "Възраждане" този краен срок - 17 октомври се появил сега, но можело да бъде саботиран, а същото време парламентът нямал краен срок. Кекто е известно за членове на ВСС и Инспекторат се изискват 160 гласа.

Стою Стоев от ПП се върна на статута на следствието. Той посочи, че без особен дебат в комисия се приели текстове, които реално променяли статута му и попита защо се дават повече правомощия на главния прокурор по отношение на следствието. Депутатите гласуваха и че директорът на Националната следствена служба вече няма да е зам.-главен прокурор.