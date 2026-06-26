ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Силното икономическо развитие на Китай е мног...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23116420 www.24chasa.bg

Шофьор прелетя със 115 км/час през пловдивско село, глобата падна, бързал за пожар

Ваня Драганова

[email protected]

2384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Камера за скорост Снимка: МВР

Обадили му се да осигури достъп до имот, за да не се разрасне огънят

Камера на Пътна полиция засне волво да преминава със 115 км/час през пловдивското село Строево, но наложената на водача глоба от 400 евро падна в съда, защото действал при крайна необходимост. Случаят е от 27 август м. г., когато от кметството на с. Мало Крушево се обадили на пловдивчанин, че край селото гори пожар, стигнал до неговата къща, и трябва спешно да бъде осигурен достъп на огнеборците. Човекът се качил на колата си и потеглил с висока скорост, притеснявайки се за баща си, който живеел близо до застрашения имот. Бил засечен от камерата в Строево в 16,17 часа.

Когато получил акта, внесъл писмени възражения, после го обжалвал и той вече е отменен, защото за скоростното шофиране е имало основателна причина. Нещо повече - състав на Районния съд в Пловдив е на мнение, че до написването на наказателното постановление въобще не е трябвало да се стига. "Издаването му в случая е довело до неоправдано ангажиране на държавен ресурс, потенциално понасяне на разноски, както и създава излишни притеснения за сочения за нарушител", е записано в съдебното решение.

То не е окончателно и може да бъде оспорено пред административните магистрати. 

Камера за скорост Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание