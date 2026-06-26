Шофьор прелетя със 115 км/час през пловдивско село, глобата падна, бързал за пожар

Обадили му се да осигури достъп до имот, за да не се разрасне огънят

Камера на Пътна полиция засне волво да преминава със 115 км/час през пловдивското село Строево, но наложената на водача глоба от 400 евро падна в съда, защото действал при крайна необходимост. Случаят е от 27 август м. г., когато от кметството на с. Мало Крушево се обадили на пловдивчанин, че край селото гори пожар, стигнал до неговата къща, и трябва спешно да бъде осигурен достъп на огнеборците. Човекът се качил на колата си и потеглил с висока скорост, притеснявайки се за баща си, който живеел близо до застрашения имот. Бил засечен от камерата в Строево в 16,17 часа.

Когато получил акта, внесъл писмени възражения, после го обжалвал и той вече е отменен, защото за скоростното шофиране е имало основателна причина. Нещо повече - състав на Районния съд в Пловдив е на мнение, че до написването на наказателното постановление въобще не е трябвало да се стига. "Издаването му в случая е довело до неоправдано ангажиране на държавен ресурс, потенциално понасяне на разноски, както и създава излишни притеснения за сочения за нарушител", е записано в съдебното решение.

То не е окончателно и може да бъде оспорено пред административните магистрати.