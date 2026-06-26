Патриарх Даниил за отказа да санкционираме руския патриарх: Смела постъпка

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На въпрос дали ще подкрепи отпадане на санкциите за руския патриарх Кирил, българският патриарх Даниил отговори, че „това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една Поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението", заяви той.

Премиерът Румен Радев ще се срещне за първи път със Светия синод днес.

"Може да се каже, че ще е протоколна среща", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, преди да влезе в Синодалната палата.

"Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата и при едно сътрудничество от взаимен интерес винаги има достатъчно теми за обсъждане", отбеляза патриархът.

Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия има заседание днес.

"България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, каквито са разписани в 21-ия пакет на ЕС", обяви преди дни външният министър Велислава Петрова.

"Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата. Интересуват ме онези милиони хора, които са част от тази църква", коментира премиерът Румен Радев, който обяви в Брюксел вето върху санкциите срещу Русия.