Трима души са ранени при сблъсък на мотор с велосипед. Инцидентът станал в четвъртък около 18:15 часа на пътя между Разлог и местността „Предела", съобщиха от полицията.

Мотоциклет „Хонда", управляван от 20-годишен благоевградчанин е блъснал 70-годишен велосипедист от гр. Разлог, който се е включил в движението по пътното платно по посока на движение спрямо мотоциклета. В резултат на инцидента, водачът на мотоциклета е пострадал с разкъсно-контузна рана в областта на главата, 21-годишна негова спътничка – с фрактура на двете раменни кости, дясната предмишница и три ребра, а велосипедистът – с фрактура на глезена.